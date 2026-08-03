¿Busca trabajo? Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia nuevas oportunidades laborales

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó sobre las vacantes de empleo que mantiene disponibles esta semana para fortalecer el desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos específicos de cada puesto y presentar su postulación a través de la plataforma Empleos Panamá del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel.gob.pa

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Vacantes disponibles del Consorcio Panamá Cuarto Puente

Ingeniero de campo.

Administrador de subcontratos.

Control documental y procesos.

Ingeniero estructural.

Ingeniero BIM.

Operador de excavadoras.

Operador de grúa pórtica.

El Consorcio indicó que estas y otras oportunidades laborales pueden consultarse en la plataforma Empleos Panamá, donde también se detallan los requisitos, funciones y el proceso de aplicación para cada cargo.

Los interesados pueden ingresar al portal de empleo del MITRADEL para conocer la información completa de las vacantes y realizar su postulación.