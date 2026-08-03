Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 13:05

¿Busca trabajo? Consorcio Panamá Cuarto Puente anuncia nuevas oportunidades laborales

El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció nuevas vacantes de empleo para esta semana. Los interesados pueden consultar los requisitos y postularse.

Vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. 

Vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. 

@CPC_Oficial

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos específicos de cada puesto y presentar su postulación a través de la plataforma Empleos Panamá del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel.gob.pa

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Vacantes disponibles del Consorcio Panamá Cuarto Puente

  • Ingeniero de campo.
  • Administrador de subcontratos.
  • Control documental y procesos.
  • Ingeniero estructural.
  • Ingeniero BIM.
  • Operador de excavadoras.
  • Operador de grúa pórtica.

El Consorcio indicó que estas y otras oportunidades laborales pueden consultarse en la plataforma Empleos Panamá, donde también se detallan los requisitos, funciones y el proceso de aplicación para cada cargo.

Los interesados pueden ingresar al portal de empleo del MITRADEL para conocer la información completa de las vacantes y realizar su postulación.

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