Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 12:01

MiBus aclara cómo usar los nuevos validadores y dónde reportar inconvenientes

MiBus explicó a sus usuarios las causas de los inconvenientes, tras la instalación de los nuevos validadores de cobro en los metrobuses.

MiBus aclara cómo usar los nuevos validadores.

MiBus aclara cómo usar los nuevos validadores.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa de transporte masivo MiBus explicó a sus usuarios las causas de los inconvenientes y demoras registrados al abordar las unidades, tras la instalación de los nuevos validadores de cobro en los metrobuses.

La situación responde a una renovación tecnológica liderada por SONDA, compañía encargada del sistema de recaudo del transporte público de Panamá.

Si usted desea reportar una incidencia de este tipo, puede escribir a la cuenta de Instagram @oficialmibus e incluir la siguiente información:

  • Número del bus donde ocurrió la invalidación de la tarjeta: este se ubica en el interior del vehículo, así como en las partes exterior frontal y posterior.

  • Número de la tarjeta de transporte.

  • Descripción detallada de la situación.

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