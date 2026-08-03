MiBus aclara cómo usar los nuevos validadores y dónde reportar inconvenientes

La empresa de transporte masivo MiBus explicó a sus usuarios las causas de los inconvenientes y demoras registrados al abordar las unidades, tras la instalación de los nuevos validadores de cobro en los metrobuses.
Si usted desea reportar una incidencia de este tipo, puede escribir a la cuenta de Instagram @oficialmibus e incluir la siguiente información:
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Número del bus donde ocurrió la invalidación de la tarjeta: este se ubica en el interior del vehículo, así como en las partes exterior frontal y posterior.
Número de la tarjeta de transporte.
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Descripción detallada de la situación.