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Ministro de Seguridad destaca objetivos de los ejercicios Panamax 2026

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó el objetivo de los ejercicios Panamax 2026, que cuenta con la participación de Estados Unidos. A su vez, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que con la elección del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se buscará el fortalecimiento de la seguridad regional. Por otro lado, el ministro Ábrego explicó que un agente policial pidió licencia para unirse a la guerra en Ucrania, pero luego de analizarlo desistió de esta acción y se mantiene en las filas.