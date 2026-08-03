Pago del PASE-U por tarjeta: lugares de entrega, horarios y requisitos para este martes 4 de agostos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, realiza en la provincia de Veraguas la entrega de tarjetas para que los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) puedan recibir el primer pago, luego de validar su cuenta mediante la aplicación Punch by Caja de Ahorros.

Esta jornada está dirigida a los acudientes de los estudiantes beneficiarios, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos para retirar la tarjeta y acceder al desembolso del programa.

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Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar:

Cédula de identidad personal vigente.

Tener descargada la aplicación Punch by Caja de Ahorros para validar la cuenta antes de acudir al punto de entrega.

El IFARHU indicó que realizar la validación de forma anticipada permitirá agilizar el proceso de entrega y el acceso al beneficio.

Horario de entrega

La atención a los acudientes se brindará en el siguiente horario:

De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugares de entrega por el IFARHU

Distritos de:

Atalaya

Santiago

Mariato

La Mesa

Para conocer los corregimientos y centros educativos ingresa a: Calendario de primer pago en Veraguas

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a verificar previamente la información correspondiente a su centro de entrega y cumplir con los requisitos establecidos para evitar contratiempos durante el proceso.