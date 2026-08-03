Tres venezolanos ligados al Tren de Aragua son expulsados de Perú tras salir de prisión

El Gobierno de Perú expulsó este domingo a tres ciudadanos venezolanos señalados de mantener vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua , luego de que cumplieran una condena de ocho años de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas.

Los venezolanos, identificados por los alias "Catire" , "Rody" y "Rafa" , fueron trasladados a Venezuela en una operación conjunta liderada por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, informó el Ministerio del Interior.

Te puede interesar: Pago del PASE-U por tarjeta: lugares de entrega, horarios y requisitos para este martes 4 de agostos

Tren de Aragua: Operativo contó con apoyo de varios ministerios

Desde el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en la provincia del Callao, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó que las Fuerzas Armadas pusieron aeronaves militares a disposición del Ministerio del Interior para ejecutar la expulsión de los tres extranjeros.

El funcionario agregó que el vuelo también cumplirá una misión humanitaria para repatriar a ciudadanos peruanos afectados por el terremoto ocurrido en Venezuela el pasado mes de junio.

Canciller destaca reapertura de servicios consulares

Perú expulsó el domingo a tres ciudadanos venezolanos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua y los envió a su país, informó el gobierno.



Los tres extranjeros fueron trasladados esposados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea del Perú,que salió del… pic.twitter.com/NwLdcmmBBt — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Por su parte, el canciller Carlos Espá indicó que la expulsión fue ordenada por un juez peruano con el propósito de evitar que los ciudadanos representen un riesgo para la seguridad pública debido a sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

Además, destacó que la reciente reapertura de los servicios consulares en Venezuela permitió ejecutar la orden judicial de expulsión, luego de que ambos países restablecieran la atención consular tras la suspensión de relaciones diplomáticas en 2024.

Gobierno anuncia más expulsiones

El ministro del Interior, César Astudillo, informó que la Policía Nacional y la autoridad migratoria garantizaron el traslado y la custodia de los expulsados hasta entregarlos a las autoridades venezolanas.

Astudillo adelantó que el Gobierno continuará con el proceso de expulsión de extranjeros involucrados en actividades delictivas y señaló que los tres ciudadanos cuentan con alertas migratorias para impedir su reingreso a territorio peruano.

Asimismo, el Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas reforzarán la vigilancia en los pasos fronterizos para evitar el retorno de personas vinculadas con organizaciones criminales.

FUENTE: EFE