Tragedia migratoria en España: ascienden a 57 los cadáveres hallados tras entrada masiva

El número de cadáveres localizados en las últimas horas en la costa de Ceuta, España , aumentó a 57 , luego de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que intentaron llegar a territorio español a nado, informaron fuentes policiales.

Los equipos de seguridad y emergencia continúan con los operativos de búsqueda en la zona, debido a que no se descarta que aparezcan más cuerpos en los próximos días.

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Miles intentaron llegar a España por mar

De acuerdo con los reportes, miles de personas, principalmente marroquíes y argelinos, se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos con el objetivo de alcanzar la costa ceutí nadando.

La situación generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad para atender la emergencia y localizar a posibles víctimas.

Muertes de migrantes superan las cifras del año anterior

Con los fallecimientos registrados en este episodio, el número de migrantes muertos este año mientras intentaban ingresar a Ceuta por vía marítima asciende a 89, una cifra que supera los 46 fallecidos registrados durante todo 2025.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda mientras continúan las investigaciones para determinar el número exacto de personas afectadas.

Cerca de 49 mil personas habrían ingresado irregularmente

Estimaciones iniciales, aún pendientes de confirmación oficial, sitúan en alrededor de 49 mil personas el número de migrantes que habrían ingresado de forma irregular a Ceuta en los últimos días.

La cifra representa un impacto significativo para la ciudad española, cuya población censada era de 83,595 habitantes en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el Ministerio del Interior de España informó que más de 25 mil personas ya habían sido retornadas a Marruecos tras el cruce irregular de la frontera.

FUENTE: EFE