Panamá Nacionales -  31 de julio de 2026 - 08:05

Pago del décimo tercer mes a servidores públicos será la próxima semana

El MEF confirmó que el segundo pago del décimo tercer mes para los servidores públicos será depositado en agosto de 2026. Conozca los detalles.

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes? MEF anuncia la fecha 

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes? MEF anuncia la fecha 

Foto ilustrativa/AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Miles de servidores públicos ya tienen fecha para recibir el segundo pago del décimo tercer mes correspondiente al segundo semestre de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el depósito se realizará el jueves 6 de agosto de 2026, según el calendario oficial de pagos establecido para este año.

Con este desembolso, los funcionarios podrán planificar con mayor anticipación sus compromisos financieros y organizar sus gastos durante el mes de agosto.

El décimo tercer mes es un beneficio económico que reciben los servidores públicos en tres partidas a lo largo del año, de acuerdo con el calendario oficial establecido por las autoridades.

¿Cuándo pagan el segundo décimo tercer mes a los servidores públicos?

De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, el segundo pago del décimo tercer mes será depositado el jueves 6 de agosto de 2026.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier información relacionada con el proceso de pago.

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