Panamá Nacionales -  31 de julio de 2026 - 07:56

PGN lleva ante un Tribunal de Garantías a hombre investigado por presunta estafa con trámites migratorios

La PGN llevará ante un Tribunal de Garantías a un hombre aprehendido por su presunta vinculación con estafas relacionadas con supuestos trámites migratorios.

PGN llevará ante un Tribunal de Garantías a un hombre aprehendido

PGN llevará ante un Tribunal de Garantías a un hombre aprehendido

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que un hombre fue aprehendido por su presunta vinculación con el delito de estafa relacionado con supuestos trámites migratorios.

De acuerdo con la entidad, la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana pondrá al sospechoso a disposición de un Tribunal de Garantías, donde se desarrollará la audiencia correspondiente.

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Según las investigaciones del Ministerio Público, el caso está relacionado con presuntas estafas mediante ofrecimientos de supuestos trámites migratorios.

Las autoridades indicaron que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en la ley, mientras se determina la responsabilidad del investigado. Como en todo proceso penal, el aprehendido goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.

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