PGN lleva ante un Tribunal de Garantías a hombre investigado por presunta estafa con trámites migratorios

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que un hombre fue aprehendido por su presunta vinculación con el delito de estafa relacionado con supuestos trámites migratorios.
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Según las investigaciones del Ministerio Público, el caso está relacionado con presuntas estafas mediante ofrecimientos de supuestos trámites migratorios.
Las autoridades indicaron que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en la ley, mientras se determina la responsabilidad del investigado. Como en todo proceso penal, el aprehendido goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.