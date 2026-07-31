PGN lleva ante un Tribunal de Garantías a hombre investigado por presunta estafa con trámites migratorios

PGN llevará ante un Tribunal de Garantías a un hombre aprehendido

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que un hombre fue aprehendido por su presunta vinculación con el delito de estafa relacionado con supuestos trámites migratorios.

De acuerdo con la entidad, la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana pondrá al sospechoso a disposición de un Tribunal de Garantías, donde se desarrollará la audiencia correspondiente.

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PGN llevará ante un Tribunal de Garantías a un hombre aprehendido

#Aprehendido| La @PGN_PANAMA, a través de su Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, pondrá a disposición del Tribunal de Garantías a un hombre por su presunta vinculación a estafas, relacionada a supuestos trámites migratorios. pic.twitter.com/GQXsWW5rOQ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 30, 2026

Según las investigaciones del Ministerio Público, el caso está relacionado con presuntas estafas mediante ofrecimientos de supuestos trámites migratorios.

Las autoridades indicaron que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en la ley, mientras se determina la responsabilidad del investigado. Como en todo proceso penal, el aprehendido goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.