Radamel Falcao no tiene contrato con San Francisco FC, confirma el club

El San Francisco FC, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), aclaró este jueves que no existe contrato entre la institución y el delantero colombiano Radamel Falcao , quien actualmente reside en Panamá junto a su familia.

El club subrayó que, debido a la relación de amistad entre el futbolista y los propietarios de la entidad deportiva, han surgido especulaciones sobre su posible llegada al torneo local. Sin embargo, precisó que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que el atacante se incorpore a la plantilla del San Francisco FC.

"Entendemos el entusiasmo que genera una figura de su talla mundial, pero pedimos a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar la privacidad de Radamel y su familia en esta nueva etapa", solicitó el equipo.

Finalmente, en su comunicado oficial, la institución puntualizó que de existir alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, se informará de manera oportuna a través de sus canales oficiales.