Paraguay denuncia muerte de ciudadanos reclutados con engaños para la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno de Paraguay denunció este jueves que varios de sus ciudadanos murieron tras haber sido presuntamente reclutados mediante engaños para integrar cuerpos de mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que comenzó en febrero de 2022.

La declaración fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, durante el foro "Paraguay Sin Trata", organizado con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.

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Canciller de Paraguay alerta sobre reclutamientos presuntamente engañosos

Durante su intervención, Ramírez afirmó que en los últimos meses las autoridades han observado casos de ciudadanos paraguayos que, según dijo, fueron inducidos mediante engaños a participar como mercenarios en conflictos armados en distintas partes del mundo, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Gobierno de Paraguay denunció este jueves la muerte tras el reclutamiento "de manera engañosa" de varios de sus ciudadanos para que formaran parte de cuerpos de mercenarios en la guerra entre Ucrania y Rusia, que estalló en febrero de 2022.



"Últimamente, hemos sido testigos… pic.twitter.com/dScjCC6E3l — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

"Últimamente, hemos sido testigos en nuestro país de que ciudadanos paraguayos han sido conducidos de manera engañosa a ser mercenarios de las guerras que se enfrentan en diversas partes del mundo, en particular en Rusia y Ucrania", manifestó el canciller. "Últimamente, hemos sido testigos en nuestro país de que ciudadanos paraguayos han sido conducidos de manera engañosa a ser mercenarios de las guerras que se enfrentan en diversas partes del mundo, en particular en Rusia y Ucrania", manifestó el canciller.

El funcionario agregó que algunos paraguayos han perdido la vida en ese conflicto, aunque no precisó cuántas personas fallecieron ni en qué bando combatían.

Llamado en el marco del Día Mundial contra la Trata

Las declaraciones fueron emitidas durante un evento enfocado en la prevención de la trata de personas, donde las autoridades paraguayas reiteraron el llamado a la población a desconfiar de ofertas engañosas relacionadas con conflictos armados en el extranjero y a denunciar cualquier situación sospechosa.

FUENTE: EFE