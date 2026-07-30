Paraguay denuncia muerte de ciudadanos reclutados con engaños para la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno de Paraguay denunció este jueves que varios de sus ciudadanos murieron tras haber sido presuntamente reclutados mediante engaños para integrar cuerpos de mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que comenzó en febrero de 2022.
Tema de interés: Embajada de Rusia en Panamá niega participar en reclutamiento de panameños para la guerra en Ucrania
Canciller de Paraguay alerta sobre reclutamientos presuntamente engañosos
Durante su intervención, Ramírez afirmó que en los últimos meses las autoridades han observado casos de ciudadanos paraguayos que, según dijo, fueron inducidos mediante engaños a participar como mercenarios en conflictos armados en distintas partes del mundo, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El funcionario agregó que algunos paraguayos han perdido la vida en ese conflicto, aunque no precisó cuántas personas fallecieron ni en qué bando combatían.
Llamado en el marco del Día Mundial contra la Trata
Las declaraciones fueron emitidas durante un evento enfocado en la prevención de la trata de personas, donde las autoridades paraguayas reiteraron el llamado a la población a desconfiar de ofertas engañosas relacionadas con conflictos armados en el extranjero y a denunciar cualquier situación sospechosa.
FUENTE: EFE