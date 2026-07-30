MIDA capacita a empresas de control de plagas sobre manejo seguro de agroquímicos

MIDA capacita a empresas de control de plagas. MIDA

Por Ana Canto El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través del Departamento de Agroquímicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, impartió una jornada de capacitación dirigida al personal de las empresas controladoras de plagas Fumix y Faricho, ubicadas en Panamá y San Miguelito, respectivamente.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer las buenas prácticas en el manejo de insumos fitosanitarios y reforzar las medidas de seguridad durante las labores de control de plagas, en favor de la salud pública y el medioambiente. Durante la sesión, los ingenieros Federico Ábrego y Noel Cedeño instruyeron a los participantes en el manejo seguro de los productos, el almacenamiento adecuado en bodegas, la contención de derrames y la respuesta ante incendios.

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