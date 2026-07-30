MIDA capacita a empresas de control de plagas sobre manejo seguro de agroquímicos

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través del Departamento de Agroquímicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, impartió una jornada de capacitación dirigida al personal de las empresas controladoras de plagas Fumix y Faricho, ubicadas en Panamá y San Miguelito, respectivamente.
La capacitación benefició a seis colaboradores de ambas compañías, quienes reforzaron sus competencias técnicas y el cumplimiento de las normativas vigentes. Al respecto, Ábrego destacó la importancia de mantener procesos continuos de formación para consolidar una cultura de prevención y seguridad en el país.