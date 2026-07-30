Minsa verifica mejoras en la planta potabilizadora de Macaracas y confirma calidad del agua

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que una inspección técnica realizada en la planta potabilizadora de Macaracas, en la provincia de Los Santos, confirmó importantes mejoras en su infraestructura y resultados satisfactorios en los análisis de la calidad del agua destinada al consumo humano.

La evaluación fue realizada por el equipo del Departamento de Calidad de Agua de la Región de Salud de Los Santos, como parte de las acciones permanentes para garantizar el suministro de agua segura a la población.

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Evaluaron todo el proceso de potabilización

Durante la visita, los técnicos inspeccionaron las distintas etapas del proceso de tratamiento del agua, entre ellas:

Floculadores.

Sedimentadores.

Filtros.

Sistema de desinfección.

Equipos dosificadores.

La inspección permitió verificar las mejoras implementadas tras el rediseño y la adecuación de la infraestructura de la planta.

Análisis confirman la calidad del agua

Como parte del monitoreo, el personal especializado tomó muestras del agua tratada a la salida de la planta para analizar el cloro residual, así como parámetros físicos, químicos y bacteriológicos.

De acuerdo con el Minsa, los resultados fueron satisfactorios y evidenciaron una mejora tanto en la infraestructura como en la calidad del agua producida.

Vigilancia permanente por el MINSA

La Región de Salud de Los Santos reiteró que estas inspecciones forman parte del programa permanente de vigilancia del Departamento de Calidad de Agua, cuyo objetivo es garantizar que el agua distribuida a la población cumpla con las normas sanitarias vigentes y contribuya a la protección de la salud pública.