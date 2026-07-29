Minsa decomisó productos que incumplían las normas sanitarias durante operativo

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó un operativo de inspección en fondas, minisúper y panaderías del corregimiento de Mateo Iturralde, como parte de las acciones para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.
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MINSA decomisa productos por incumplir normas sanitarias
Durante las inspecciones, el Minsa detectó productos que incumplían las normas sanitarias, por lo que procedió con su decomiso.
La entidad explicó que estas acciones buscan prevenir riesgos para la salud de los consumidores y garantizar que los alimentos y productos comercializados cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Buscan proteger la salud de la población
El Ministerio de Salud reiteró que este tipo de operativos forman parte de las estrategias de vigilancia sanitaria que se desarrollan en distintos puntos del país para salvaguardar la salud pública y promover el cumplimiento de las disposiciones sanitarias por parte de los comercios.