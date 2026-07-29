ASEP inicia el retiro de cables aéreos en la ciudad de Panamá como parte del soterramiento

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) inició el retiro de cables aéreos de telecomunicaciones en la calle Aquilino de la Guardia, desde la vía España hasta la calle 50, como parte de la cuarta y última etapa de la intervención en la urbanización Campo Alegre. Este proyecto forma parte de las iniciativas estratégicas impulsadas por la entidad para modernizar la infraestructura tecnológica y recuperar el espacio público mediante el soterramiento del cableado.

La actividad comenzó frente al Hotel Bristol, donde cuadrillas de las empresas Cable & Wireless Panamá y Tigo Panamá retiraron el tendido eléctrico del primer poste seleccionado. Los trabajos continuarán de forma progresiva por rutas durante los próximos meses, con la meta de retirar aproximadamente 130 kilómetros lineales de cables en todo el polígono. Esta fase se ejecuta tras la culminación de las obras civiles, la instalación del sistema soterrado y la migración de los servicios. Debido a la alta actividad bancaria, hotelera y comercial del área, gran parte de las labores se realizará en horario nocturno para no interrumpir el tránsito ni el comercio local.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, afirmó que esta etapa representa el paso definitivo para liberar el espacio público e indicó que la institución fiscalizará el cronograma hasta su conclusión. “Este no es un acto aislado. Es el inicio de una ruta de trabajo que acompañaremos y verificaremos hasta culminar el retiro de los cables. Queremos que este proceso se traduzca en una infraestructura más segura y eficiente, calles visualmente ordenadas y espacios públicos que puedan ser disfrutados por todos”

Para completar la migración de los servicios pendientes, la ASEP solicitó la colaboración de administradores de edificios, comerciantes y usuarios, a fin de facilitar el acceso requerido por las empresas prestadoras del servicio.

Como antecedente de la iniciativa, la institución registra la remoción de más de 340 000 metros de cables en el primer polígono de Obarrio, la calle Cuarta en la ciudad de David, y los sectores de la avenida Central y la calle Santa Coloma en Santiago.

La ASEP mantendrá el seguimiento técnico hasta verificar la culminación de las rutas y el cumplimiento de la meta establecida para finales de 2026.