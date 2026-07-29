Juan Diego Vásquez pide suspender a Paulette Thomas de la bancada Vamos de la Asamblea

Juan Diego Vásquez pide suspender a Paulette Thomas.

Por Ana Canto El presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Paulette Thomas de la bancada independiente, luego de que esta habilitara a su suplente, Edilberto Guerrero, para votar a favor de la postulación de la diputada de Realizando Metas (RM), Lilia Batista, para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

“Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al jefe de bancada Jorge González que reúna a la bancada y suspendan de la misma a la diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales”, enfatizó Vásquez a través de su cuenta en la red social X.

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