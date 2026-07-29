Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 15:37

Juan Diego Vásquez pide suspender a Paulette Thomas de la bancada Vamos de la Asamblea

El presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada tras la elección de la Comisión de Educación.

Juan Diego Vásquez pide suspender a Paulette Thomas.

Juan Diego Vásquez pide suspender a Paulette Thomas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Paulette Thomas de la bancada independiente, luego de que esta habilitara a su suplente, Edilberto Guerrero, para votar a favor de la postulación de la diputada de Realizando Metas (RM), Lilia Batista, para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

“Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al jefe de bancada Jorge González que reúna a la bancada y suspendan de la misma a la diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales”, enfatizó Vásquez a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el diputado de la misma bancada, Jorge Bloise, también había sido postulado para presidir la comisión, pero únicamente obtuvo tres votos durante la elección.

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