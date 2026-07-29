Juan Diego Vásquez pide suspender a Paulette Thomas de la bancada Vamos de la Asamblea

El presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Paulette Thomas de la bancada independiente, luego de que esta habilitara a su suplente, Edilberto Guerrero, para votar a favor de la postulación de la diputada de Realizando Metas (RM), Lilia Batista, para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.
Por su parte, el diputado de la misma bancada, Jorge Bloise, también había sido postulado para presidir la comisión, pero únicamente obtuvo tres votos durante la elección.