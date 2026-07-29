Panamá pagará el regreso de ciudadanos que quieran salir de la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno de Panamá anunció que cubrirá el costo del regreso al país de cualquier panameño que solicite salir de la zona de guerra entre Rusia y Ucrania.
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No obstante, precisó que hasta el momento ningún panameño ha solicitado formalmente este apoyo.
Gobierno reitera llamado a no participar en conflictos armados
Durante sus declaraciones, Guevara-Mann reiteró que Panamá no forma parte de ningún conflicto bélico e hizo un llamado a los ciudadanos a no involucrarse como voluntarios en este tipo de escenarios.
Cancillería mantiene gestiones diplomáticas
El viceministro indicó que el Gobierno, a través de las misiones diplomáticas, ha solicitado información a las autoridades de Rusia y Ucrania sobre los casos de panameños vinculados al conflicto.
Además, señaló que representantes diplomáticos de ambos países han sido citados en la Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para abordar este tema.
Guevara-Mann agregó que, según la experiencia de las autoridades, en algunos casos existe una tendencia a negar estas situaciones debido a la naturaleza irregular de los procesos de reclutamiento.