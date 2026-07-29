Panamá pagará el regreso de ciudadanos que quieran salir de la guerra entre Rusia y Ucrania

Panamá pagará el regreso de ciudadanos que quieran salir de la guerra

El Gobierno de Panamá anunció que cubrirá el costo del regreso al país de cualquier panameño que solicite salir de la zona de guerra entre Rusia y Ucrania.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara-Mann, explicó que la instrucción fue impartida por el canciller Javier Martínez-Acha, con el propósito de brindar asistencia a los ciudadanos panameños que deseen abandonar el conflicto.

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No obstante, precisó que hasta el momento ningún panameño ha solicitado formalmente este apoyo.

Gobierno reitera llamado a no participar en conflictos armados

Durante sus declaraciones, Guevara-Mann reiteró que Panamá no forma parte de ningún conflicto bélico e hizo un llamado a los ciudadanos a no involucrarse como voluntarios en este tipo de escenarios.

"Panamá no participa en ningún conflicto bélico y no debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo", dijo este martes el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos @GuevaraMann, cuando se le preguntó sobre el… pic.twitter.com/ozw9stCXbz — Telemetro Reporta (@TReporta) July 28, 2026

"Panamá no participa en ningún conflicto bélico y no debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo", manifestó. "Panamá no participa en ningún conflicto bélico y no debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo", manifestó.

Cancillería mantiene gestiones diplomáticas

El viceministro indicó que el Gobierno, a través de las misiones diplomáticas, ha solicitado información a las autoridades de Rusia y Ucrania sobre los casos de panameños vinculados al conflicto.

Además, señaló que representantes diplomáticos de ambos países han sido citados en la Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para abordar este tema.

Guevara-Mann agregó que, según la experiencia de las autoridades, en algunos casos existe una tendencia a negar estas situaciones debido a la naturaleza irregular de los procesos de reclutamiento.