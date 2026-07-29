UDELAS gradúa a 615 nuevos profesionales en la provincia de Veraguas

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), graduó 615 nuevos profesionales de la Promoción 2025-2026, en la provincia de Veraguas, todos con una especialidad que les confiere una competencia para ejercer una labor profesional con compromiso, ética, determinación y constancia.

En ese contexto, la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, aseguró que los graduados cuentan con sólidos conocimientos y competencias alineadas con las demandas del sector público y privado, es decir, están preparados para desempeñarse con excelencia.

UDELAS felicitó a los graduados por el sacrificio y perseverancia. Cortesía

Entre las Maestrías obtenidas por los graduados en diferentes áreas del conocimiento destacan la Maestría en Educación Especial, Maestría en Docencia Superior con Especialización en Entornos Virtuales, Maestría en Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupacional, Maestría en Psicología Clínica con Especialización en Psicoterapia Integrativa, Maestría en Ciencia de la Salud Ocupacional, Especialización en Docencia Superior; y Postgrado en Producción de Imágenes en Tomografía Computarizado.

Terreros Barrios, ponderó que la UDELAS es un punto de referencia para la formación en competencias precisas relacionadas con la salud y la educación.

La máxima autoridad de la universidad, felicitó a los graduados por el sacrificio y perseverancia para alcanzar esta meta académica. Igualmente, los exhortó a mantener una formación continua, actualizando permanentemente sus conocimientos para responder a los desafíos de un ambiente laboral más dinámico, competitivo y exigente.

UDELAS es un punto de referencia para la formación en competencias de la salud y la educación. Cortesía

Mientras tanto las licenciaturas conferidas en el acto de graduación de la Promoción 2025-2026 incluyen la Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Dificultades en Aprendizaje, Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar, Licenciatura en Docencia en Inglés, Licenciatura en Pedagogía para Enseñanza en la Educación Primaria, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, Licenciaturas en Psicología, en Fisioterapia, en Urgencias Médicas y Desastres, Licenciatura en Ciencias de la Enfermería, Licenciatura en Radiología Medica, Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional y Licenciatura en Educación para la Salud.

Finalmente agradeció a los docentes y al personal administrativo por su valioso aporte, compromiso, dedicación y acompañamiento a los graduados a lo largo de su formación integral.