Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 11:48

Capturan a un sospechoso por la agresión a un adolescente de 16 años en Las Cumbres

La PGN y la Policía Nacional aprehendieron a un sospechoso por un caso de tentativa de homicidio ocurrido en Las Cumbres.

Capturan a un sospechoso por la agresión a un adolescente de 16 años en Las Cumbres
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en coordinación con la Policía Nacional de Panamá, informó sobre la aprehensión de un sospechoso durante la operación Corte, por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio doloso registrado en el sector de Las Cumbres.

La diligencia forma parte de las investigaciones que desarrollan las autoridades para esclarecer este hecho.

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Adolescente resultó gravemente herido

De acuerdo con la investigación, un adolescente de 16 años sufrió heridas de gravedad provocadas con un arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde recibió atención médica.

Investigación continúa

La PGN indicó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes conforme al proceso penal.

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