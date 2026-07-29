Autorizan bono anual de B/. 500.00 al personal de la Procuraduría de la Administración

Mediante la Resolución PA/DS 049-2025 del 29 de septiembre de 2025, publicada este martes 28 de julio de 2026, la Procuraduría de la Administración autorizó el pago de una gratificación anual de 500 balboas (B/. 500.00) para sus servidores públicos.

Para acceder al beneficio, los funcionarios deberán haber ingresado a la entidad a más tardar el 30 de septiembre del año correspondiente. El desembolso se efectuará a partir del mes de noviembre.

El incentivo está dirigido al personal nombrado en condición permanente, eventual o interina, así como a quienes se encuentren amparados por licencia de gravidez, de riesgo profesional o de representación institucional o del Estado en el exterior.

Por el contrario, la normativa establece que quedan excluidos del pago quienes no se encuentren en servicio activo a la fecha de desembolso debido a licencias sin sueldo, renuncias, insubsistencia de nombramientos o destituciones.

Asimismo, la entidad evaluará periódicamente la viabilidad financiera de este desembolso, el cual estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).