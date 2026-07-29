Accidente en la vía Centenario provoca retrasos en rutas de MiBus

La empresa de transporte masivo MiBus informó que un accidente de tránsito registrado en la vía Centenario está afectando la circulación vehicular en el sector, lo que ha provocado retrasos en la operación de sus rutas.

Según la empresa, la congestión ocasionada por el incidente impacta el desplazamiento de las unidades que transitan por esta importante vía de la ciudad.

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Empresa MiBus pide comprensión a los usuarios

La empresa @OficialMiBus informó que debido a un accidente de tránsito registrado en la vía Centenario, se han presentado afectaciones en la circulación vehicular del sector, generando retrasos en la operación de sus servicios. https://t.co/sZdgrG6Q3u — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

MiBus recomendó a los pasajeros tomar en cuenta las demoras al momento de planificar sus desplazamientos, mientras las autoridades atienden la situación y se restablece el flujo vehicular.

La empresa indicó que mantiene el monitoreo de la operación y exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el servicio.