Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 10:41

Accidente en la vía Centenario provoca retrasos en rutas de MiBus

MiBus informó que un accidente de tránsito en la vía Centenario afecta la circulación vehicular y ocasiona demoras en la operación de varias rutas.

MiBus anuncia retrasos en el servicio.

MiBus anuncia retrasos en el servicio.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa de transporte masivo MiBus informó que un accidente de tránsito registrado en la vía Centenario está afectando la circulación vehicular en el sector, lo que ha provocado retrasos en la operación de sus rutas.

Según la empresa, la congestión ocasionada por el incidente impacta el desplazamiento de las unidades que transitan por esta importante vía de la ciudad.

Tema de interés: Transportistas de turismo denuncian presuntos cobros de comisiones en hoteles de Panamá

Empresa MiBus pide comprensión a los usuarios

MiBus recomendó a los pasajeros tomar en cuenta las demoras al momento de planificar sus desplazamientos, mientras las autoridades atienden la situación y se restablece el flujo vehicular.

La empresa indicó que mantiene el monitoreo de la operación y exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el servicio.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presunto intento de femicidio en Chiriquí: Policía Nacional detiene a un hombre

Aprueban crédito de B/. 1 millón al MOP para licitar el puente peatonal de Santiago Mall

Panamá pagará el regreso de ciudadanos que quieran salir de la guerra entre Rusia y Ucrania

Recomendadas

Más Noticias