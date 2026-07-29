Accidente en la vía Centenario provoca retrasos en rutas de MiBus

La empresa de transporte masivo MiBus informó que un accidente de tránsito registrado en la vía Centenario está afectando la circulación vehicular en el sector, lo que ha provocado retrasos en la operación de sus rutas.
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Empresa MiBus pide comprensión a los usuarios
MiBus recomendó a los pasajeros tomar en cuenta las demoras al momento de planificar sus desplazamientos, mientras las autoridades atienden la situación y se restablece el flujo vehicular.
La empresa indicó que mantiene el monitoreo de la operación y exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el servicio.