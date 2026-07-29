IMHPA emite aviso por condiciones ventosas en varias provincias de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Condiciones Ventosas, el cual estará vigente desde las 9:00 a.m. del 29 de julio hasta las 7:00 p.m. del 30 de julio de 2026.
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Áreas bajo aviso de vigilancia por el IMHPA
De acuerdo con el IMHPA, las zonas bajo vigilancia son:
- Cordillera Central
- Colón
- Panamá
- Panamá Oeste
- Coclé
- Herrera
- Los Santos
- Golfo de Panamá
¿Qué significa un aviso de vigilancia?
Un aviso de vigilancia indica que se prevén condiciones meteorológicas que podrían representar un riesgo para la población o afectar algunas actividades.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los informes oficiales del IMHPA y tomar las precauciones necesarias, especialmente quienes desarrollan actividades al aire libre o realizan labores marítimas en las zonas bajo vigilancia.