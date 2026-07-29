Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 10:34

IMHPA emite aviso por condiciones ventosas en varias provincias de Panamá

El aviso del IMHPA estará vigente desde la mañana del 29 de julio hasta la noche del 30 de julio e incluye provincias del centro del país.

IMHPA emite aviso por condiciones ventosas

IMHPA emite aviso por condiciones ventosas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Condiciones Ventosas, el cual estará vigente desde las 9:00 a.m. del 29 de julio hasta las 7:00 p.m. del 30 de julio de 2026.

El pronóstico fue elaborado por la meteoróloga Julissa Rivera, quien advirtió sobre el incremento de los vientos en distintas regiones del país durante el período de vigilancia.

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Áreas bajo aviso de vigilancia por el IMHPA

De acuerdo con el IMHPA, las zonas bajo vigilancia son:

  • Cordillera Central
  • Colón
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Coclé
  • Herrera
  • Los Santos
  • Golfo de Panamá

¿Qué significa un aviso de vigilancia?

Un aviso de vigilancia indica que se prevén condiciones meteorológicas que podrían representar un riesgo para la población o afectar algunas actividades.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los informes oficiales del IMHPA y tomar las precauciones necesarias, especialmente quienes desarrollan actividades al aire libre o realizan labores marítimas en las zonas bajo vigilancia.

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