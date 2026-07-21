Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 14:52

IMHPA emite aviso por fuerte oleaje en el Caribe panameño hasta el 23 de julio

El IMHPA emitió un aviso de vigilancia por fuerte oleaje en el Caribe panameño hasta el 23 de julio de 2026. Recomienda precaución a bañistas y embarcaciones.

IMHPA emite aviso por fuerte oleaje en el Caribe

IMHPA emite aviso por fuerte oleaje en el Caribe

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por fuerte oleaje en el Caribe panameño, vigente hasta el jueves 23 de julio de 2026.

Según la entidad, se prevé un incremento del oleaje debido a la intensificación de los vientos alisios sobre la cuenca del mar Caribe, condición que podría generar un mar más agitado en distintos sectores de la costa caribeña del país.

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IMHPA recomienda tomar precauciones

Ante este escenario, el IMHPA recomendó a la población mantener las medidas de prevención, especialmente a quienes visiten playas o desarrollen actividades en el mar.

Entre las recomendaciones se encuentran:

  • Tener precaución al ingresar al mar.
  • Vigilar en todo momento a los niños.
  • Atender las indicaciones de los estamentos de seguridad y de las autoridades locales.
  • Extremar las medidas de seguridad si se realizan actividades marítimas o recreativas.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del IMHPA sobre la evolución de las condiciones marítimas mientras se mantenga vigente el aviso de vigilancia.

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