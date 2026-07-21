IMHPA emite aviso por fuerte oleaje en el Caribe panameño hasta el 23 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por fuerte oleaje en el Caribe panameño, vigente hasta el jueves 23 de julio de 2026.

Según la entidad, se prevé un incremento del oleaje debido a la intensificación de los vientos alisios sobre la cuenca del mar Caribe, condición que podría generar un mar más agitado en distintos sectores de la costa caribeña del país.

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IMHPA recomienda tomar precauciones

El @imhpapma emitió un aviso de vigilancia por fuerte oleaje en el Caribe, hasta el jueves 23 de julio de 2026.



Se prevé el incremento del oleaje en el Caribe panameño generado por los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe.



También se recomienda a los bañistas tener… pic.twitter.com/3j0OagzxNh — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Ante este escenario, el IMHPA recomendó a la población mantener las medidas de prevención, especialmente a quienes visiten playas o desarrollen actividades en el mar.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Tener precaución al ingresar al mar.

Vigilar en todo momento a los niños.

Atender las indicaciones de los estamentos de seguridad y de las autoridades locales.

Extremar las medidas de seguridad si se realizan actividades marítimas o recreativas.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del IMHPA sobre la evolución de las condiciones marítimas mientras se mantenga vigente el aviso de vigilancia.