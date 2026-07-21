IMHPA emite aviso por fuerte oleaje en el Caribe panameño hasta el 23 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por fuerte oleaje en el Caribe panameño, vigente hasta el jueves 23 de julio de 2026.
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IMHPA recomienda tomar precauciones
Ante este escenario, el IMHPA recomendó a la población mantener las medidas de prevención, especialmente a quienes visiten playas o desarrollen actividades en el mar.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Tener precaución al ingresar al mar.
- Vigilar en todo momento a los niños.
- Atender las indicaciones de los estamentos de seguridad y de las autoridades locales.
- Extremar las medidas de seguridad si se realizan actividades marítimas o recreativas.
Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del IMHPA sobre la evolución de las condiciones marítimas mientras se mantenga vigente el aviso de vigilancia.