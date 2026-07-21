Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 14:40

Iniciativa ciudadana busca convertir el transfuguismo en delito penal

La iniciativa ciudadana busca tipificar el tranfuguismo como delito penal y sancionarla con penas de cinco a diez años de prisión.

Iniciativa ciudadana busca convertir el transfuguismo en delito penal.

Iniciativa ciudadana busca convertir el transfuguismo en delito penal.

Ana Canto
Por Ana Canto

Ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional fue presentada una iniciativa ciudadana que busca sancionar el transfuguismo dentro del Órgano Legislativo.

Uno de los proponentes, Abdiel González Tejeira, sostuvo que no es admisible que la ciudadanía vote por un candidato en el marco de un pacto social y que, al asumir el cargo, el funcionario infrinja el artículo 150 de la Constitución para actuar según acuerdos o conveniencias individuales.

González enfatizó que la propuesta busca tipificar esta conducta como delito penal, sancionarla con penas de cinco a diez años de prisión y exigir la devolución de los emolumentos devengados durante la gestión.

Proceso paso a paso que debe seguir la propuesta:

  • Prohijamiento: Debe ser acogida y acogida formalmente (prohijada) por un diputado de la Asamblea Nacional para convertirse en anteproyecto de ley.

  • Evaluación en comisión: Al tratarse de una reforma al Código Penal, debe ser enviada a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para su análisis en primer debate.

  • Debates plenarios: De ser aprobada por la comisión, la propuesta pasará al pleno legislativo para su discusión y aprobación en segundo y tercer debate.

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