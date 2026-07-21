Jubilados y pensionados recibirán doble pago en agosto 2026: conozca las fechas de la CSS

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán un doble pago durante agosto de 2026, ya que ese mes coincide el depósito de la pensión mensual con el segundo desembolso del bono permanente de B/.50.00.

Este beneficio económico busca complementar los ingresos de los pensionados; sin embargo, no todos los beneficiarios de la CSS lo recibirán, debido a que la normativa vigente establece los requisitos y las pensiones que califican para este apoyo.

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Tema de interés: Bono permanente de la CSS: estos jubilados y pensionados no cobrarán los B/.50

Fechas de pago a jubilados y pensionados por la CSS en agosto de 2026

CSS

La Caja de Seguro Social estableció el siguiente calendario para el pago de jubilados y pensionados:

Pago del bono permanente

Fecha por confirmar

Pago por ACH

Martes 4 de agosto.

Miércoles 19 de agosto.

Pago por cheque

Miércoles 5 de agosto.

Jueves 20 de agosto.

Quienes reciben el bono permanente verán reflejado este beneficio junto con el pago correspondiente, de acuerdo con la modalidad de cobro que les corresponda.

Los jubilados y pensionados pueden consultar el calendario oficial de pagos de la CSS para conocer las fechas programadas durante el resto del año.