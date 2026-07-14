Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 10:06

CSS pagará la segunda quincena a jubilados y pensionados por ACH este viernes

La CSS exhorta a los jubilados y pensionados a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

Pagos para jubilados y pensionados en Panamá.

Pagos para jubilados y pensionados en Panamá.

Vitaly Gariev - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 17 de julio de 2026 proseguirá con el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de ACH.

Por su parte, los desembolsos por cheque deberán ser retirados en los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución a nivel nacional a partir del próximo lunes 20 de julio. La CSS exhorta a los adultos mayores a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

Calendario de pago de la CSS: julio y agosto

Julio

  • ACH: viernes 17 de julio
  • Cheque: lunes 20 de julio

Agosto

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto
  • Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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