CSS pagará la segunda quincena a jubilados y pensionados por ACH este viernes

Pagos para jubilados y pensionados en Panamá. Vitaly Gariev - Unsplash

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 17 de julio de 2026 proseguirá con el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de ACH.

Por su parte, los desembolsos por cheque deberán ser retirados en los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución a nivel nacional a partir del próximo lunes 20 de julio. La CSS exhorta a los adultos mayores a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

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