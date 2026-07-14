Golpe al narcotráfico: decomisan 490 paquetes de presunta droga y capturan a dos personas en Colón

Un total de 490 paquetes de presunta droga fueron incautados durante una operación conjunta del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), desarrollada al norte de Isla Grande, en la provincia de Colón.

Como parte de la Operación Escudo Protector, las autoridades también lograron la aprehensión de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de investigación.

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Operación contra el narcotráfico

La acción forma parte de los operativos que desarrollan el SENAN y el Ministerio Público para combatir el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado en las costas panameñas.

Las autoridades indicaron que la presunta sustancia ilícita será sometida a las pruebas periciales correspondientes para determinar su composición y peso oficial, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y destino de la carga.