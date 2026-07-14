Golpe al narcotráfico: decomisan 490 paquetes de presunta droga y capturan a dos personas en Colón

Un total de 490 paquetes de presunta droga fueron incautados durante una operación conjunta del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), desarrollada al norte de Isla Grande, en la provincia de Colón.
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Operación contra el narcotráfico
La acción forma parte de los operativos que desarrollan el SENAN y el Ministerio Público para combatir el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado en las costas panameñas.
Las autoridades indicaron que la presunta sustancia ilícita será sometida a las pruebas periciales correspondientes para determinar su composición y peso oficial, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y destino de la carga.