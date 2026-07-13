CSS destinará más de $1.2 millones para pagar a médicos turnos y bonos pendientes desde 2022

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que destinará más de B/.1.2 millones para saldar el pago de turnos extraordinarios y bonos pendientes a médicos internos y residentes, obligaciones que permanecían acumuladas desde 2022.
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CSS atiende obligaciones acumuladas
Mon Vásquez explicó que la institución ha tenido que enfrentar un proceso complejo debido a que muchos de los pagos no fueron tramitados oportunamente durante administraciones anteriores.
Agregó que, para cumplir con estas obligaciones, ha sido necesario reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios.
Buscan evitar nuevas acumulaciones
El director indicó que la administración optó por resolver la situación en lugar de continuar postergándola, con el objetivo de ofrecer una respuesta concreta a los médicos internos y residentes.
Según la CSS, la medida también busca evitar que este tipo de obligaciones continúe acumulándose en los próximos años y fortalecer la gestión administrativa de la institución.