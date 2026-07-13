CSS destinará más de $1.2 millones para pagar a médicos turnos y bonos pendientes desde 2022

CSS destinará más de $1.2 millones para pagar a médicos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que destinará más de B/.1.2 millones para saldar el pago de turnos extraordinarios y bonos pendientes a médicos internos y residentes, obligaciones que permanecían acumuladas desde 2022.

El director general de la institución, Dino Mon Vásquez, aseguró que la actual administración asumió este proceso con responsabilidad y sentido de urgencia para dar respuesta a los profesionales de la salud.

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CSS atiende obligaciones acumuladas

Mon Vásquez explicó que la institución ha tenido que enfrentar un proceso complejo debido a que muchos de los pagos no fueron tramitados oportunamente durante administraciones anteriores.

La actual administración atiende obligaciones acumuladas desde 2022



El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, señaló que la institución ha asumido este tema con seriedad, responsabilidad y sentido de urgencia, pese a la complejidad de resolver… pic.twitter.com/mA5fmSRJtZ — CSSPanama (@CSSPanama) July 13, 2026

"Resulta preocupante que, en 2026, la institución deba destinar más de B/.1.2 millones para pagar turnos y bonos pendientes desde 2022", manifestó el director de la CSS. "Resulta preocupante que, en 2026, la institución deba destinar más de B/.1.2 millones para pagar turnos y bonos pendientes desde 2022", manifestó el director de la CSS.

Agregó que, para cumplir con estas obligaciones, ha sido necesario reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios.

Buscan evitar nuevas acumulaciones

El director indicó que la administración optó por resolver la situación en lugar de continuar postergándola, con el objetivo de ofrecer una respuesta concreta a los médicos internos y residentes.

Según la CSS, la medida también busca evitar que este tipo de obligaciones continúe acumulándose en los próximos años y fortalecer la gestión administrativa de la institución.