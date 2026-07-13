CSS incorporará inventario digital de medicamentos para los asegurados

La Caja de Seguro Social ( CSS ) continúa fortaleciendo su proceso de transformación digital con nuevas funcionalidades en la plataforma Mi Caja Digital, que permitirán a los asegurados acceder a información en tiempo real sobre la disponibilidad de medicamentos y los servicios que ofrece la institución.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que la iniciativa busca brindar mayor transparencia y facilitar el acceso a información que hasta ahora no estaba disponible para los usuarios.

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Entre las nuevas funciones destaca la posibilidad de consultar el inventario de medicamentos, donde los asegurados podrán verificar qué fármacos se encuentran disponibles, el consumo diario de cada uno, los días estimados de abastecimiento y cuándo corresponde realizar nuevos procesos de compra para garantizar el suministro.

CSS anuncia nuevas funciones digitales para asegurados

El proyecto también contempla la incorporación de información sobre los reactivos de laboratorio, permitiendo a los usuarios conocer qué pruebas diagnósticas pueden realizarse y cuáles no están disponibles dentro de la institución.

Mon indicó que, en muchas ocasiones, los pacientes interpretan que un examen no puede realizarse porque no existen reactivos, cuando en realidad se trata de un procedimiento que no forma parte de la cobertura de la CSS.

Con herramientas como Mi Farma Digital y Mi Laboratorio Digital, los asegurados podrán identificar qué medicamentos, exámenes y procedimientos están cubiertos por la institución y cuáles no forman parte de la cartera de servicios.

El director señaló que esta transformación se implementará de forma gradual. Aunque el proyecto comenzó con el inventario de medicamentos, el objetivo es extender estas funcionalidades a otros servicios de la Caja de Seguro Social, facilitando tanto la atención de los pacientes como la toma de decisiones por parte del personal médico al momento de buscar alternativas terapéuticas.