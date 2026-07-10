Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 15:57

CSS suspenderá temporalmente la atención de urgencias en la Policlínica Carlos N. Brin este sábado

La CSS informó que el servicio de urgencias de la Policlínica en San Francisco, será suspendido este sábado por trabajos de limpieza y desinfección.

CSS suspenderá temporalmente la atención de urgencias

CSS suspenderá temporalmente la atención de urgencias

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de urgencias de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, ubicada en el corregimiento de San Francisco, será suspendido temporalmente este sábado 11 de julio, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La medida obedece a una jornada programada de limpieza y desinfección en el área de urgencias, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para la atención de los pacientes.

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CSS suspenderá temporalmente la atención de urgencias

La CSS recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y acudir a otras instalaciones de salud cercanas en caso de requerir atención médica de urgencia durante el tiempo que permanezca suspendido el servicio.

Una vez culminen los trabajos de limpieza y desinfección, la atención en el área de urgencias será restablecida de forma habitual.

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