Agroferia del IMA: conozca dónde será este 11 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que en la provincia de Chiriquí se realizará una Agroferia este sábado 11 de julio, en el distrito de David.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Sábado 11 de julio
Chiriquí
- Terrenos de La Feria de David, en el distrito de David.