Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 10:18

Agroferia del IMA: conozca dónde será este 11 de julio

Estas son las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá el sábado 11 de julio con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que en la provincia de Chiriquí se realizará una Agroferia este sábado 11 de julio, en el distrito de David.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Sábado 11 de julio

Chiriquí

  • Terrenos de La Feria de David, en el distrito de David.

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