Pago de prima de antigüedad: Policía publica cédula de jubilados que lo recibirán

La Policía Nacional informó que ya se encuentra disponible el listado de jubilados beneficiarios del pago de la prima de antigüedad .

La institución indicó que los beneficiarios pueden verificar si forman parte del proceso consultando el listado oficial, el cual identifica a cada persona mediante su número de cédula.

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Prima de antigüedad: ¿Dónde deben acudir los jubilados?

La Policía Nacional informó que los jubilados cuyos números de cédula aparecen en el listado podrán acudir a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, ubicada en Balboa, Camino del Prado, calle Edgar Jadwin, edificio 734, oficina de Prima de Antigüedad, para realizar el trámite correspondiente.

La entidad recomendó a los beneficiarios verificar previamente que su cédula figure en el listado antes de presentarse en las oficinas.

Policía Nacional publica listado oficial

El listado divulgado por la institución contiene los números de cédula de los jubilados que podrán recibir este pago, como parte del proceso de reconocimiento de la prima de antigüedad.

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a seguir las indicaciones oficiales para agilizar la atención y evitar inconvenientes durante el trámite.