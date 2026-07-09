Panamá Nacionales -  9 de julio de 2026 - 13:52

Alcaldía de Panamá anuncia entrega de placas para carros y motos nuevas de 2026

La Alcaldía de Panamá informó que las placas correspondientes a 2026 ya están disponibles para retiro en el Centro de Entrega de Placas.

Alcaldía de Panamá - Placa

Alcaldía de Panamá - Placa

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que las placas correspondientes a carros y motos nuevas del año 2026 ya se encuentran disponibles para su retiro en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes.

La entidad invitó a los propietarios de vehículos nuevos a acercarse al centro habilitado para retirar sus placas y mantener la documentación de sus automóviles o motocicletas al día.

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Alcaldía de Panamá: ¿Dónde retirar las placas?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, las placas pueden retirarse en:

  • Centro de Entrega de Placas
  • Ubicación: Parque Francisco Arias Paredes.

Las autoridades señalaron que el proceso de entrega se realiza de forma rápida y sencilla para facilitar el trámite a los contribuyentes.

Alcaldía exhorta a retirar las placas

La institución recordó que los propietarios de vehículos nuevos ya pueden circular con su placa correspondiente una vez completen el retiro.

Asimismo, recomendó realizar el trámite oportunamente para mantener la documentación vehicular actualizada y evitar contratiempos.

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