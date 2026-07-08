Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 16:03

MEF anuncia cuándo pagará el segundo décimo tercer mes a los funcionarios públicos

El MEF confirmó que el segundo pago del décimo tercer mes a los servidores públicos se realizará en agosto de 2026, según el calendario del segundo semestre.

MEF anuncia cuándo pagará el segundo décimo tercer mes

MEF anuncia cuándo pagará el segundo décimo tercer mes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al segundo semestre de 2026 y confirmó la fecha del segundo pago del décimo tercer mes para los servidores públicos a nivel nacional.

¿Cuándo pagarán el décimo tercer mes?

De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, el segundo pago del décimo tercer mes se efectuará el:

  • Jueves 6 de agosto de 2026

El desembolso beneficiará a los funcionarios públicos de las diferentes entidades del Estado, conforme al calendario oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

MEF publica calendario del segundo semestre

La entidad informó que esta fecha forma parte del calendario de pagos correspondiente al segundo semestre del año, con el objetivo de que las instituciones y los servidores públicos puedan planificar sus compromisos financieros.

El MEF recomienda a los funcionarios a ingresar a la página web: Calendario de pago del Segundo Semestre

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