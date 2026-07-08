San Miguelito contará con la primera Unidad Móvil de Salud Mental: estos son los servicios que ofrecerá

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en funcionamiento la primera Unidad Móvil de Salud Mental de la Región de Salud de San Miguelito, una iniciativa que busca acercar los servicios de atención psicológica a las comunidades, fortalecer la detección temprana de trastornos mentales y ampliar las acciones de prevención y promoción de la salud mental.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la salud mental es una prioridad para la institución y subrayó la importancia de identificar oportunamente a las personas que necesitan apoyo profesional.

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"La salud mental es un tema que tiene muchísimas etapas y lo que queremos es identificar tempranamente a aquellas personas que necesitan el acompañamiento, el aporte de alguien que los escuche y los pueda orientar. No esperemos a llegar a momentos trágicos", expresó. "La salud mental es un tema que tiene muchísimas etapas y lo que queremos es identificar tempranamente a aquellas personas que necesitan el acompañamiento, el aporte de alguien que los escuche y los pueda orientar. No esperemos a llegar a momentos trágicos", expresó.

MINSA: ¿Qué servicios ofrecerá la unidad móvil?

La región de San Miguelito cuenta con una nueva Clínica Móvil de Salud Mental, con el objetivo de acercar los servicios de atención psicológica a las comunidades y facilitar la detección temprana de trastornos mentales.



Esta unidad móvil “brindará atención psicológica,… pic.twitter.com/lmls0URcbZ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

La nueva unidad brindará atención directamente en las comunidades mediante:

Atención psicológica.

Orientación especializada.

Promoción de la salud mental.

Prevención de trastornos mentales.

Detección temprana de casos.

Seguimiento a pacientes.

El programa dará prioridad a comunidades de difícil acceso y a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Plan piloto para San Miguelito

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, recibió oficialmente la unidad móvil, que recorrerá los distintos corregimientos del distrito para atender a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

El Minsa informó que esta iniciativa comenzará como plan piloto en San Miguelito y que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se prevé su implementación gradual en otras regiones del país para ampliar el acceso a los servicios de salud mental.

Minsa llama a eliminar el estigma

Durante la actividad, el ministro Boyd manifestó su preocupación por el aumento de los casos de suicidio, especialmente entre adolescentes, e hizo un llamado a la población a buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

Asimismo, reiteró que acudir a un especialista en salud mental representa un acto de responsabilidad y no debe ser motivo de estigmatización.