Pago del PASE-U: IFARHU informa qué estudiantes ya pueden acceder al desembolso

IFARHU da a conocer quienes ya pueden acceder al pago del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 12,942 estudiantes de la provincia de Los Santos podrán acceder al desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) del 7 al 11 de julio, como parte de la implementación del nuevo sistema de pago mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

La jornada forma parte del proceso de modernización impulsado por la entidad para facilitar la entrega de los beneficios estudiantiles.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: IFARHU recomienda descargar con anticipación aplicación para activar la nueva tarjeta PASE-U

PASE-U: ¿Quiénes pueden recibir el pago?

Durante este período, los acudientes de los estudiantes beneficiarios podrán:

Descargar y activar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para recibir el beneficio.

Retirar la tarjeta física habilitada para el cobro del PASE-U, si corresponde.

El IFARHU indicó que las fechas, horarios y centros de entrega de las tarjetas pueden consultarse en sus canales oficiales.

¿Qué documento debe presentar el acudiente?

Para retirar la tarjeta o completar el registro en la aplicación, el acudiente deberá presentar:

La cédula de identidad personal física y vigente.

La entidad también anunció que, en las próximas semanas, este proceso será ampliado a las provincias de Herrera y Coclé.