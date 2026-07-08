Pago del PASE-U: IFARHU informa qué estudiantes ya pueden acceder al desembolso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 12,942 estudiantes de la provincia de Los Santos podrán acceder al desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del 7 al 11 de julio, como parte de la implementación del nuevo sistema de pago mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.
Tema de interés: IFARHU recomienda descargar con anticipación aplicación para activar la nueva tarjeta PASE-U
PASE-U: ¿Quiénes pueden recibir el pago?
Durante este período, los acudientes de los estudiantes beneficiarios podrán:
- Descargar y activar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para recibir el beneficio.
- Retirar la tarjeta física habilitada para el cobro del PASE-U, si corresponde.
El IFARHU indicó que las fechas, horarios y centros de entrega de las tarjetas pueden consultarse en sus canales oficiales.
¿Qué documento debe presentar el acudiente?
Para retirar la tarjeta o completar el registro en la aplicación, el acudiente deberá presentar:
- La cédula de identidad personal física y vigente.
La entidad también anunció que, en las próximas semanas, este proceso será ampliado a las provincias de Herrera y Coclé.