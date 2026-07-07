PASE-U: centros de entrega de nuevas tarjetas y primer pago de 2026 para este 8 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este miércoles 8 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Los Santos.

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Centros de entrega y de pagos del PASE-U

Los Santos - Centros de pago: Oficinas IFARHU - Las palmitas las tablas - Centro estudiantil María I. García - ESC. Presidente Porras

Las Tablas

La Palma

El Manantial

El Caráte

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IFARHU entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros. IFARHU

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U