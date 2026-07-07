Canal de Panamá aclara que no reducirá los tránsitos y mantiene el cobro a buques de guerra de EE. UU.

La actual subadministradora y futura administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, aseguró este martes que, por el momento, la vía interoceánica no prevé reducir el número de tránsitos.
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Canal de Panamá mantiene el cobro a buques de guerra de Estados Unidos
Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, reiteró que los buques de guerra de Estados Unidos continúan pagando los peajes establecidos por la normativa panameña.
El funcionario enfatizó que el régimen de cobro se mantiene sin cambios y se aplica de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los tratados internacionales que rigen el funcionamiento de la vía interoceánica.