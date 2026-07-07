Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 11:56

Canal de Panamá aclara que no reducirá los tránsitos y mantiene el cobro a buques de guerra de EE. UU.

La futura administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, aseguró que continúan pagando los peajes conforme a la ley y al Tratado de Neutralidad.

Canal de Panamá descarta reducir tránsitos

Canal de Panamá descarta reducir tránsitos

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La actual subadministradora y futura administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, aseguró este martes que, por el momento, la vía interoceánica no prevé reducir el número de tránsitos.

La funcionaria explicó que la única medida vigente es una restricción de calado para los buques neopanamax, aplicada como parte de la administración operativa del Canal.

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Canal de Panamá mantiene el cobro a buques de guerra de Estados Unidos

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, reiteró que los buques de guerra de Estados Unidos continúan pagando los peajes establecidos por la normativa panameña.

"Todos los buques de guerra de Estados Unidos siguen pagando conforme a lo que establece el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Canal de Panamá y conforme al Tratado de Neutralidad", señaló Icaza. "Todos los buques de guerra de Estados Unidos siguen pagando conforme a lo que establece el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Canal de Panamá y conforme al Tratado de Neutralidad", señaló Icaza.

El funcionario enfatizó que el régimen de cobro se mantiene sin cambios y se aplica de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los tratados internacionales que rigen el funcionamiento de la vía interoceánica.

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