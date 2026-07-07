IMHPA emite aviso por fuertes vientos en Panamá: estas son las áreas bajo vigilancia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas, el cual permanecerá vigente hasta el 8 de julio, debido al pronóstico de vientos sostenidos y ráfagas que podrían afectar distintos puntos del país.
IMHPA: ¿Qué zonas serán afectadas?
Según el IMHPA, se esperan vientos de hasta 40 km/h en el golfo de Panamá y sectores de Los Santos. En tanto, en áreas marítimas del Caribe panameño, zonas montañosas de Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y otras costas del país se pronostican vientos de hasta 35 km/h.
Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 60 km/h en:
- Panamá Oeste.
- Coclé.
- Costa Abajo de Colón.
- Herrera.
- Los Santos.
- Sectores de la Cordillera Central.
- Golfo de Panamá.
Recomiendan tomar precauciones
Ante estas condiciones, las autoridades instaron a la población a mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o labores marítimas.