IMHPA emite aviso por fuertes vientos en Panamá: estas son las áreas bajo vigilancia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas, el cual permanecerá vigente hasta el 8 de julio, debido al pronóstico de vientos sostenidos y ráfagas que podrían afectar distintos puntos del país.

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IMHPA: ¿Qué zonas serán afectadas?

Según el IMHPA, se esperan vientos de hasta 40 km/h en el golfo de Panamá y sectores de Los Santos. En tanto, en áreas marítimas del Caribe panameño, zonas montañosas de Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y otras costas del país se pronostican vientos de hasta 35 km/h.

Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 60 km/h en:

Panamá Oeste.

Coclé.

Costa Abajo de Colón.

Herrera.

Los Santos.

Sectores de la Cordillera Central.

Golfo de Panamá.

Recomiendan tomar precauciones

Ante estas condiciones, las autoridades instaron a la población a mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o labores marítimas.