Sinaproc emite aviso por fuertes vientos: ráfagas podrían alcanzar 65 km/h

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas que afectarán gran parte del territorio nacional durante este domingo.
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SINAPROC recomienda extremar las medidas de seguridad
Ante el incremento de los vientos, el Sinaproc recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para reducir riesgos, entre ellas:
- Asegurar techos, láminas, toldos y objetos que puedan desprenderse.
- Evitar permanecer debajo de árboles, postes o estructuras inestables.
- Conducir con precaución, especialmente en puentes y carreteras expuestas a fuertes ráfagas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del IMHPA y Sinaproc.
- En actividades marítimas, atender las recomendaciones de las autoridades competentes antes de zarpar.
Monitoreo de las condiciones meteorológicas
Las autoridades indicaron que mantienen un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y reiteraron el llamado a la población a seguir únicamente la información oficial.
El Sinaproc recordó que, en caso de emergencia, los ciudadanos deben comunicarse con las autoridades para reportar cualquier incidente provocado por los fuertes vientos.