Sinaproc emite aviso por fuertes vientos: ráfagas podrían alcanzar 65 km/h

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas que afectarán gran parte del territorio nacional durante este domingo.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan vientos sostenidos y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 65 kilómetros por hora, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse alerta.

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SINAPROC recomienda extremar las medidas de seguridad

El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención por condiciones ventosas este domingo en gran parte del país. De acuerdo con el pronóstico del @imhpapma se esperan vientos y ráfagas que podrían alcanzar hasta 65 km/h. pic.twitter.com/1nzxb5D1Vx — Telemetro Reporta (@TReporta) June 28, 2026

Ante el incremento de los vientos, el Sinaproc recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para reducir riesgos, entre ellas:

Asegurar techos, láminas, toldos y objetos que puedan desprenderse.

Evitar permanecer debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Conducir con precaución, especialmente en puentes y carreteras expuestas a fuertes ráfagas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del IMHPA y Sinaproc.

En actividades marítimas, atender las recomendaciones de las autoridades competentes antes de zarpar.

Monitoreo de las condiciones meteorológicas

Las autoridades indicaron que mantienen un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y reiteraron el llamado a la población a seguir únicamente la información oficial.

El Sinaproc recordó que, en caso de emergencia, los ciudadanos deben comunicarse con las autoridades para reportar cualquier incidente provocado por los fuertes vientos.