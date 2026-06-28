IMHPA advierte sobre posible Mega Niño y monitorea sus efectos en Panamá

La directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) , Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que existe la posibilidad de que se desarrolle un Mega Niño , aunque aclaró que, por el momento, no es posible confirmar que este fenómeno ocurra.

La funcionaria explicó que el instituto mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y trabaja junto a distintas entidades para anticipar los posibles impactos que podría generar el fenómeno en el país. "Es probable que se registre un Mega Niño, aunque aún no se puede asegurar", señaló la directora del IMHPA.

IMHPA: Coordinan acciones con el sector eléctrico

Calzadilla informó que recientemente el IMHPA participó en una reunión convocada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para coordinar acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La directora general del @imhpapma, Luz Graciela de Calzadilla, indica que es probable que se registre un Mega Niño, aunque aún no se puede asegurar.



Detalló las acciones que se han estado implementando con diferentes sectores ante los efectos del Fenómeno de El Niño. pic.twitter.com/U64OrIScGp — Telemetro Reporta (@TReporta) June 28, 2026

Según explicó, una de las tareas asumidas por la institución consiste en elaborar un pronóstico climático de mediano plazo que servirá de apoyo para la planificación del sistema eléctrico nacional.

"Nos convocó la ASEP hace una semana y allí nos comprometimos a hacer algo… lo estamos presentando mañana al Centro Nacional de Despacho, que maneja el mercado eléctrico, para hacerle un pronóstico hasta junio del año que viene", indicó Luz Graciela de Calzadilla. "Nos convocó la ASEP hace una semana y allí nos comprometimos a hacer algo… lo estamos presentando mañana al Centro Nacional de Despacho, que maneja el mercado eléctrico, para hacerle un pronóstico hasta junio del año que viene", indicó Luz Graciela de Calzadilla.

Pronósticos ayudarán en la planificación

La directora señaló que estos análisis permitirán que las autoridades y los sectores estratégicos cuenten con información anticipada para tomar decisiones frente a un eventual fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

El IMHPA reiteró que continuará vigilando el comportamiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas y comunicará oportunamente cualquier actualización sobre la evolución del fenómeno.