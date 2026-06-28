IMHPA advierte sobre posible Mega Niño y monitorea sus efectos en Panamá

La directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que existe la posibilidad de que se desarrolle un Mega Niño, aunque aclaró que, por el momento, no es posible confirmar que este fenómeno ocurra.
IMHPA: Coordinan acciones con el sector eléctrico
Calzadilla informó que recientemente el IMHPA participó en una reunión convocada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para coordinar acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Según explicó, una de las tareas asumidas por la institución consiste en elaborar un pronóstico climático de mediano plazo que servirá de apoyo para la planificación del sistema eléctrico nacional.
Pronósticos ayudarán en la planificación
La directora señaló que estos análisis permitirán que las autoridades y los sectores estratégicos cuenten con información anticipada para tomar decisiones frente a un eventual fortalecimiento del fenómeno de El Niño.
El IMHPA reiteró que continuará vigilando el comportamiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas y comunicará oportunamente cualquier actualización sobre la evolución del fenómeno.