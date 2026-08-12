Publio De Gracia queda en detención provisional y su esposa con reporte periódico: defensa apelará

Un juez de Garantías ordenó este miércoles, 12 de agosto, la detención provisional del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia , quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La decisión se tomó durante una audiencia de solicitudes múltiples relacionada con la investigación que adelanta el Ministerio Público.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la investigación se inició el 25 de mayo de 2026, luego de un informe de la Contraloría General de la República que detectó un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 atribuido al exfuncionario.

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La Fiscalía también indicó que analiza movimientos financieros, utilización de dinero en efectivo, gastos con tarjetas de crédito, transferencias y traspasos de propiedades, vehículos y deudas, con el propósito de establecer la trazabilidad de los fondos.

Defensa de Publio De Gracia apela la detención

Un juez de Garantías dictó medida cautelar de detención provisional al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.



La defensa del exdirector de la DGI apeló, y la audiencia será el 31 de… pic.twitter.com/q96wJeBmf0 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

La defensa del exdirector de la DGI anunció que apelará la medida cautelar de detención provisional. La audiencia de apelación quedó programada para el 31 de agosto, a las 2:00 p. m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Durante la audiencia, la defensa había solicitado que a De Gracia se le impusiera una medida cautelar menos severa, argumentando, entre otros aspectos, que el exfuncionario se ha mantenido en Panamá y ha colaborado con la justicia, además de contar con arraigo familiar y laboral.

¿Qué medida recibió la esposa de Publio De Gracia?

La esposa del exfuncionario, Elaine Salteiro González, también fue imputada dentro de la investigación. Sin embargo, el juez no ordenó su detención provisional. Le impuso reporte periódico los lunes y viernes, impedimento de salida del país, obligación de mantener su domicilio y la prohibición de comunicarse con De Gracia.

La investigación continúa mientras el Ministerio Público busca establecer la procedencia y trazabilidad de los fondos que forman parte de las pesquisas.

De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, De Gracia fue aprehendido el pasado 10 de agosto, como parte de la denominada Operación Cuestor.