Joven de 23 años es asesinada a tiros dentro de su casa en Antón.

Una joven de 23 años fue asesinada este martes en el sector de El Ciruelito, distrito de Antón, provincia de Coclé, luego de que varios sujetos ingresaran a su residencia y le dispararan en repetidas ocasiones.
La víctima recibió tres impactos de bala en su habitación y falleció antes de ingresar al centro materno infantil de Antón.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del hecho y determinar si este crimen está relacionado con un homicidio ocurrido días atrás en una discoteca del área o con rencillas entre grupos delictivos.