Coclé Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 14:39

Joven de 23 años es asesinada a tiros dentro de su casa en Antón

La joven recibió tres impactos de bala en su habitación y falleció antes de ingresar al centro materno infantil de Antón.

Joven de 23 años es asesinada a tiros dentro de su casa en Antón.

Joven de 23 años es asesinada a tiros dentro de su casa en Antón.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una joven de 23 años fue asesinada este martes en el sector de El Ciruelito, distrito de Antón, provincia de Coclé, luego de que varios sujetos ingresaran a su residencia y le dispararan en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los datos recabados, uno de los atacantes encapuchados intentó disparar también contra la madre de la víctima, pero la detonación no se produjo, presuntamente por un desperfecto en el arma de fuego.

La víctima recibió tres impactos de bala en su habitación y falleció antes de ingresar al centro materno infantil de Antón.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del hecho y determinar si este crimen está relacionado con un homicidio ocurrido días atrás en una discoteca del área o con rencillas entre grupos delictivos.

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