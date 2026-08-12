Extraditan desde Colombia a alias "Comanche", investigado por narcotráfico y blanqueo

Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, alias “Comanche”, fue extraditado desde Colombia hacia Panamá y quedó a órdenes de las autoridades competentes, informó la Policía Nacional a través de Interpol Panamá.

Sánchez Rodríguez era considerado uno de los más buscados dentro de la Operación Jericó , investigación en la que es señalado por su presunta vinculación con actividades relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

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Alias “Comanche” fue capturado en Colombia

Bajo estrictas medidas de seguridad fue extraditado desde Colombia hacia Panamá Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, alias “Comanche”, quien es requerido por su presunta vinculación con delitos relacionados con narcotráfico y blanqueo de capitales.



“Alias ‘Comanche’ es señalado como… pic.twitter.com/38zlrXCpjc — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

De acuerdo con la información oficial, alias “Comanche” fue capturado en Medellín, Colombia, en enero de 2025, donde presuntamente utilizaba una identidad falsa.

Las autoridades panameñas lo investigan por su supuesta vinculación con el traslado de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica, utilizando rutas que atravesaban la comarca Guna Yala.

Tras su extradición, Sánchez Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fue recibido y trasladado bajo fuertes medidas de seguridad por unidades de Interpol Panamá, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Bloque de Búsqueda.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial correspondiente.