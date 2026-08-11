Agroferias del IMA: estos son los lugares donde habrá ventas este miércoles 12 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 12 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA el miércoles 12 de agosto
Veraguas
- Casa del Productos en Los Terrenos de la Feria de Chitra, distrito de Calobre.
- Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús.
Panamá Oeste
- Cancha techada de Bejuco, distrito de Chame.
Herrera
- Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.
Chiriquí
- Rancho comunal de Bella Vista, distrito de Tolé.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Oma, en Susama, distrito de Nole Duima.
Panamá Este
- Ambrolla Ipetí, corregimiento Tortí, distrito de Chepo.
Bocas del Toro
- Casa comunal de Nance de Riscó, distrito de Almirante.