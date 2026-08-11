Agroferias del IMA: estos son los lugares donde habrá ventas este miércoles 12 de agosto

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 12 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA el miércoles 12 de agosto Veraguas Casa del Productos en Los Terrenos de la Feria de Chitra, distrito de Calobre.

Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús. Panamá Oeste Cancha techada de Bejuco, distrito de Chame. Herrera Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas. Chiriquí Rancho comunal de Bella Vista, distrito de Tolé. Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de Oma, en Susama, distrito de Nole Duima. Panamá Este Ambrolla Ipetí, corregimiento Tortí, distrito de Chepo. Bocas del Toro Casa comunal de Nance de Riscó, distrito de Almirante. Súmate a las Agroferias del IMA.

Revisa los puntos de atención

Desde las 8:00 a.m.

No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/4C4i23VQXp — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 10, 2026