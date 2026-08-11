Presupuesto General del Estado 2026: ministro Chapman sustenta ante la Asamblea

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustenta este martes 11 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, el cual asciende a B/. 35 111.7 millones.

Chapman explicó que el incremento del presupuesto no debe interpretarse automáticamente como un aumento del gasto, argumentando que "en gran medida refleja que el Estado administra cada vez más responsabilidades que hace 10, 20 o 30 años". Asimismo, subrayó que el Panamá de 2027 no puede administrarse con la estructura presupuestaria de décadas pasadas.

En el desglose fiscal, más de 22,000 millones de dólares estarán destinados al funcionamiento estatal, mientras que el Gobierno prevé recaudar cerca de 23,000 millones de dólares en ingresos para 2027. Por su parte, la asignación para inversión social y subsidios se estimó en 3,000 millones de dólares, monto que incluye los aportes a la Caja de Seguro Social (CSS).

Para el próximo lunes 17 de agosto se prevé el inicio de las vistas presupuestarias, espacio en el que las 96 entidades del Estado deberán sustentar sus asignaciones.