Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 09:40

Calendario de pagos del MEF: servidores públicos cobran este miércoles 12 de agosto

El MEF confirmó el cronograma de pagos para los servidores públicos, distribuido en tres fechas diferentes según la institución que cobre su quincena de agosto

Servidores públicos cobran este miércoles 12 de agosto

Servidores públicos cobran este miércoles 12 de agosto

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de agosto de 2026 para los servidores públicos la próxima semana.

Segunda quincena de agosto a servidores públicos

12 de agosto de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

13 de agosto de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

14 de agosto de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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