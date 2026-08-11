Calendario de pagos del MEF: servidores públicos cobran este miércoles 12 de agosto

Servidores públicos cobran este miércoles 12 de agosto

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de agosto de 2026 para los servidores públicos la próxima semana.

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