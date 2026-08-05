Décimo tercer mes: servidores públicos recibirán este jueves 6 de agosto más de B/.164 millones

La segunda partida del décimo tercer mes será desembolsada este jueves 6 de agosto de 2026 a los servidores públicos de Panamá, de acuerdo con la información suministrada por la Contraloría General de la República.
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El pago corresponde a la segunda partida del décimo tercer mes de 2026, una bonificación que los funcionarios reciben en tres desembolsos durante el año.
¿Cuándo pagan el décimo tercer mes a los servidores públicos?
La fecha establecida para el pago de la segunda partida es este jueves 6 de agosto de 2026. El desembolso alcanzará a funcionarios de las distintas instituciones del Estado, conforme al calendario de pagos establecido para este año.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había confirmado previamente que la segunda partida sería pagada el 6 de agosto, mientras que la tercera y última partida del año está programada para el viernes 4 de diciembre de 2026.
¿Cuánto dinero se desembolsará?
Según los datos proporcionados por la Contraloría General de la República, el monto destinado para esta segunda partida asciende a:
- Monto total: B/.164,859,362.02
- Servidores públicos beneficiados: 300,056
- Fecha de pago: jueves 6 de agosto de 2026
Este desembolso representa una importante inyección de recursos a la economía nacional, debido a que miles de funcionarios dispondrán de estos ingresos durante el mes de agosto.
¿Y cuándo pagan el décimo tercer mes al sector privado?
En el caso de los trabajadores del sector privado, el pago de la segunda partida del décimo tercer mes corresponde a la segunda semana de agosto, de acuerdo con la normativa aplicable.
Para efectos de esta noticia, la fecha del 6 de agosto corresponde específicamente al pago anunciado para los servidores públicos.
Tercera partida del décimo tercer mes
Después del desembolso de agosto, los servidores públicos recibirán la tercera y última partida del décimo tercer mes de 2026 el viernes 4 de diciembre.