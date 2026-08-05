Décimo tercer mes: servidores públicos recibirán este jueves 6 de agosto más de B/.164 millones

Este jueves 6 de agosto se pagará la segunda partida del décimo tercer mes

La segunda partida del décimo tercer mes será desembolsada este jueves 6 de agosto de 2026 a los servidores públicos de Panamá, de acuerdo con la información suministrada por la Contraloría General de la República.

En total, el Gobierno Nacional desembolsará B/.164,859,362.02 para el pago de esta partida, que beneficiará a 300,056 servidores públicos a nivel nacional.

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Tema de interés: Servidores públicos: vea el calendario de quincenas

El pago corresponde a la segunda partida del décimo tercer mes de 2026, una bonificación que los funcionarios reciben en tres desembolsos durante el año.

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes a los servidores públicos?

La fecha establecida para el pago de la segunda partida es este jueves 6 de agosto de 2026. El desembolso alcanzará a funcionarios de las distintas instituciones del Estado, conforme al calendario de pagos establecido para este año.

La @ContraloriaPma anunció que el Gobierno Nacional pagará la segunda partida del décimo tercer mes este jueves 6 de agosto de 2026.



Detalla que serán desembolsados B/.164,859,362.02 a un total de 300,056 servidores públicos a nivel nacional. pic.twitter.com/2yDhTmNRFu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había confirmado previamente que la segunda partida sería pagada el 6 de agosto, mientras que la tercera y última partida del año está programada para el viernes 4 de diciembre de 2026.

¿Cuánto dinero se desembolsará?

Según los datos proporcionados por la Contraloría General de la República, el monto destinado para esta segunda partida asciende a:

Monto total: B/.164,859,362.02

B/.164,859,362.02 Servidores públicos beneficiados: 300,056

300,056 Fecha de pago: jueves 6 de agosto de 2026

Este desembolso representa una importante inyección de recursos a la economía nacional, debido a que miles de funcionarios dispondrán de estos ingresos durante el mes de agosto.

¿Y cuándo pagan el décimo tercer mes al sector privado?

En el caso de los trabajadores del sector privado, el pago de la segunda partida del décimo tercer mes corresponde a la segunda semana de agosto, de acuerdo con la normativa aplicable.

Para efectos de esta noticia, la fecha del 6 de agosto corresponde específicamente al pago anunciado para los servidores públicos.

Tercera partida del décimo tercer mes

Después del desembolso de agosto, los servidores públicos recibirán la tercera y última partida del décimo tercer mes de 2026 el viernes 4 de diciembre.