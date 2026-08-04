Panamá lanza equipo interinstitucional para atender a mujeres víctimas de violencia

Con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna, integral y sostenida a las mujeres víctimas de violencia, se realizó el lanzamiento del Equipo de Respuesta Inmediata Interinstitucional (ERII), una estrategia coordinada por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Durante la actividad, las instituciones presentaron las herramientas operativas que componen la estrategia:
- Ministerio de Salud (Minsa): Presentó el "Protocolo Púrpura" para la Atención Integral de la Violencia Sexual contra Niñas, Adolescentes y Mujeres.
- Ministerio de Seguridad Pública y Policía Nacional: Presentaron la estrategia "Activación Violeta 360: Vidas sin Violencia".
- Ministerio Público: Dio a conocer la "Ruta de Atención y Protocolo Patricia".
El ERII representa un paso trascendental en el fortalecimiento de la respuesta institucional del Estado al consolidar un mecanismo con base jurídica, protocolos definidos y responsabilidades compartidas.