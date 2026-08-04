Doble homicidio en Pueblo Nuevo: Ministerio Público investiga los asesinatos

Por Ana Canto En la tarde de este martes 4 de agosto se registró un doble homicidio en el sector 7, conocido como La Loma, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá.

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Las autoridades iniciaron las labores correspondientes. Agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público se encuentran en el lugar para comenzar las investigaciones y entrevistar a los testigos del hecho.

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