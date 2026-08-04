Doble homicidio en Pueblo Nuevo: Ministerio Público investiga los asesinatos

En la tarde de este martes 4 de agosto se registró un doble homicidio en el sector 7, conocido como La Loma, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá.
En lo que va del año se han registrado en el país más de 300 homicidios.
Este martes se registró un doble homicidio en el sector 7, conocido como La Loma, en el corregimiento de Pueblo Nuevo.
En la tarde de este martes 4 de agosto se registró un doble homicidio en el sector 7, conocido como La Loma, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá.
Las autoridades iniciaron las labores correspondientes. Agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público se encuentran en el lugar para comenzar las investigaciones y entrevistar a los testigos del hecho.
En lo que va del año se han registrado en el país más de 300 homicidios.