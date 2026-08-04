Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 14:51

Licencia digital: ATTT anunciará en los próximos días su habilitación en Panamá

Se estima que el costo de la licencia digital se encuentre entre los B/. 7.00 y B/. 9.00, tras tomar en consideración la inversión del concesionario.

Licencia digital en Panamá. 

Licencia digital en Panamá. 

Telemetro/unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante los próximos días, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará el anuncio oficial sobre la implementación de la licencia de conducir digital en todo el territorio nacional.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que los inspectores de tránsito han sido capacitados para la operatividad del nuevo formato y que previamente se procedió a una verificación tecnológica para comprobar que tanto el sistema como los elementos de ciberseguridad estén habilitados. Para que la emisión de la licencia esté disponible, se procederá a culminar los procesos jurídicos correspondientes.

Requisitos para solicitar y utilizar la licencia digital:

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

  • Completar el trámite de registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Se estima que el costo de la licencia digital se encuentre entre los B/. 7.00 y B/. 9.00, tras tomar en consideración la inversión del concesionario. Este documento digital podrá ser utilizado para todos los trámites que requieran la presentación de la licencia de conducir.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jóvenes de Veraguas inician pasantías con el programa Mi Primer Empleo Agro

Programa 120 a los 65 cumple 17 años beneficiando a más de 117 mil adultos mayores

Panamá lanza equipo interinstitucional para atender a mujeres víctimas de violencia

Recomendadas

Más Noticias