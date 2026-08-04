Licencia digital: ATTT anunciará en los próximos días su habilitación en Panamá

Durante los próximos días, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará el anuncio oficial sobre la implementación de la licencia de conducir digital en todo el territorio nacional.
Requisitos para solicitar y utilizar la licencia digital:
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Contar con la licencia de conducir física vigente.
Estar paz y salvo con la ATTT.
Completar el trámite de registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu
Se estima que el costo de la licencia digital se encuentre entre los B/. 7.00 y B/. 9.00, tras tomar en consideración la inversión del concesionario. Este documento digital podrá ser utilizado para todos los trámites que requieran la presentación de la licencia de conducir.