Licencia digital: ATTT anunciará en los próximos días su habilitación en Panamá

Licencia digital en Panamá. Telemetro/unsplash

Por Ana Canto Durante los próximos días, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará el anuncio oficial sobre la implementación de la licencia de conducir digital en todo el territorio nacional.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que los inspectores de tránsito han sido capacitados para la operatividad del nuevo formato y que previamente se procedió a una verificación tecnológica para comprobar que tanto el sistema como los elementos de ciberseguridad estén habilitados. Para que la emisión de la licencia esté disponible, se procederá a culminar los procesos jurídicos correspondientes.

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Requisitos para solicitar y utilizar la licencia digital: Contar con la licencia de conducir física vigente.

Estar paz y salvo con la ATTT.

Completar el trámite de registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu Se estima que el costo de la licencia digital se encuentre entre los B/. 7.00 y B/. 9.00, tras tomar en consideración la inversión del concesionario. Este documento digital podrá ser utilizado para todos los trámites que requieran la presentación de la licencia de conducir. Durante los próximos días la @ATTTPanama realizará el anuncio oficial sobre la implementación de las licencias de conducir digitales.



“Solamente queda el aspectos jurídico para dar inicio a este plan de modernización de la licencia digital, que el ciudadano tiene que tener… pic.twitter.com/MYXvuftpfY — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026